Corruzione. Toninelli. Massima collaborazione con Anac. Trasparenza per garantire legalità

Agenpress – “Semplificazione per far ripartire gli investimenti e liberare le energie del Paese. Trasparenza per garantire legalità ed efficacia alla lotta anti-corruzione. Il settore degli appalti pubblici può e deve coniugare sburocratizzazione e rigore etico.

Oggi ho incontrato Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, per uno scambio di vedute importante e costruttivo. Abbiamo parlato in particolar modo del nuovo Codice dei contratti e di quello che in esso va migliorato per far partire e ripartire tante opere pubbliche oggi bloccate”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e della Infrastrutture, dopo aver incontrato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone.