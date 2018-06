Marevivo per la Giornata Mondiale degli Oceani lancia l’hastag #RifiutaLaCannuccia

Agenpress. In occasione della giornata mondiale degli oceani, World Oceans Day, Marevivo nell’ambito della sua campagna “Mare Mostro: un mare di plastica” organizza una serie di attività per sensibilizzare sull’inquinamento del mare e lancia una mobilitazione social “Selfie senza cannuccia” con hashtag #RifiutaLaCannuccia per promuovere la riduzione del consumo di cannucce in plastica usa e getta. Tutti i giorni, l’associazione, porta avanti la sua azione in difesa del mare e degli oceani, diffondendo buone pratiche e comportamenti virtuosi.

L’unico modo per contrastare l’inquinamento del mare è essere coscienti e attivi in prima persona, facendo quei piccoli gesti, anche semplici, che diventano però decisivi, una volta moltiplicati nel tempo. «Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il mare– afferma Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo – . Raccogliere, riciclare, riusare, ridurre, sono tutti gesti di responsabilità che contribuiscono a salvare il nostro mare e trasformano i rifiuti in una risorsa».

A questo scopo l’associazione ha promosso l’istallazione di macchine compattatrici per le bottiglie di plastica sulle isole, le navi, gli uffici, per sensibilizzare sul problema e diffondere la buona pratica del riciclo. Ogni minuto nel mondo, come sottolinea l’Onu, vengono acquistate un milione di bottiglie di plastica, bisogna puntare ad un’economia circolare.

Per celebrare il World Ocean Day Marevivo ha organizzato pulizie di fondali e spiagge, in tutta Italia, dove i rifiuti raccolti, in particolare gli pneumatici, saranno smaltiti e riciclati correttamente. A queste attività parteciperanno anche i bambini e i ragazzi coinvolti nei progetti di educazione ambientale che Marevivo organizza durante l’anno scolastico.

#RifiutaLaCannuccia é l’hashtag per la nuova mobilitazione social contro il consumo di cannucce in plastica usa e getta. La proposta è quella di spingere gli utenti a condividere sui social un selfie con il proprio drink senza cannuccia, invitando gli amici a fare lo stesso. Un messaggio chiaro e diretto: «Siamo partiti dalle cannucce, di cui crediamo si possa far facilmente a meno – continua Rosalba Giugni – ma la nostra azione vuole cercare di ridurre tutta la plastica monouso evitabile. È l’unica scelta se vogliamo iniziare a far respirare di nuovo i nostri oceani, soffocati dalla plastica».

Alla campagna hanno già aderito decine di ristoranti, bar, stabilimenti balneari, alberghi e festival musicali. Anche VyTA Retail food, il Consorzio Costa Smeralda, la Compagnia dei Caraibi, Ecozema e il Comune di Senigallia sostengono la campagna.

La giornata degli oceani ci invita a pensare in modo particolare alla salute del nostro Pianeta Blu, essenziale per la nostra stessa sopravvivenza. L’inquinamento da plastica, idrocarburi e metalli, lo sfruttamento eccessivo della pesca, le trivellazioni e l’uso improprio della dissalazione sono alcuni dei temi che mettono a serio rischio l’ecosistema marino che quando sono in buona salute, ci danno la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo, assorbono l’anidride carbonica in eccesso e sostentano oltre un miliardo di persone.

Per il World Oeans Day, Marevivo scende in campo. Ecco alcuni degli appuntamenti:

Pulizia dei fondali

Anzio

La Divisone subacquea di Marevivo si impegnerà a ripulire il porto e a svolgere attività di educazione ambientale con i bambini del IV Circolo Scolastico “Giovanni Falcone” insieme ad operatori e biologi dell’associazione. I rifiuti raccolti saranno poi recuperati per un corretto smaltimento.

Gaeta

‘PFU Zero sulle coste italiane’, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati sulle coste italiane, farà tappa a Gaeta. L’iniziativa è promossa da EcoTyre, il Consorzio che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli PFU, in sinergia con l’Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi-Europarc Italia e in collaborazione con la Guardia Costiera.

Educazione ambientale

Delfini Guardiani

Non può esserci giornata migliore di quella dedicata agli oceani per consegnare il “diploma” alle sentinelle junior delle nostre isole. Grazie al distintivo “Delfini Guardiano” circa 250 giovanissimi delle scuole elementari e medie di La Maddalena e di Palau in Sardegna, dopo mesi di attività e scoperta del proprio territorio, avranno il diritto-dovere di presentarsi, senza accompagnatori adulti, presso il proprio Comune o la Capitaneria di Porto per segnalare eventuali problemi di carattere ambientale o situazioni di pregio. La consegna degli speciali diplomi e dei distintivi agli studenti degli Istituti Comprensivi “Anna Compagnone” di Palau e “La Maddalena” di La Maddalena avverrà domani a Punta Tegge da Zi Antò a partire dalle 9.30.