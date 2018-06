Prof. Nicola Rossi: “Flat tax? Avrebbe dovuto farla la sinistra, ma arriva sempre tardi”

Agenpress. Il Prof. Nicola Rossi (ex parlamentare Pd, presidente Istituto Bruno Leoni) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Chi ci guadagna? Dipende da come viene fatta –ha affermato Rossi-. Deve essere prevista la riforma dell’assistenza, le tasse devono essere coordinate con l’assistenza, cioè il reddito di cittadinanza. Chi sta studiando una cosa, deve studiare anche l’altra. Altrimenti, tra dove c’è l’assistenza e dove c’è il reddito di cittadinanza, ci saranno un po’ di persone che saranno un po’ irritate perché non godranno i risparmi fiscali della flat tax e non vedranno nemmeno il reddito di cittadinanza. E’ quello che è successo agli esodati e a coloro che hanno dovuto restituire gli 80 euro. Certe riforme non possono essere fatte in fretta e furia, bisogna anche decidere di studiare”.

“La prima descrizione della flat tax è del 1932 ed è di Einaudi che non era certo un reazionario –ha spiegato Rossi-. Purtroppo la sinistra arriva sempre tardi. La flat tax potrebbe essere efficace per l’Italia, perché noi abbiamo un problema di impoverimento di tutto il Paese, non solo di disuguaglianza. Uno dei freni alla crescita italiana è un sistema fiscale pesante, complicato e opaco. Quindi una grande riforma fiscale è un passo importante e necessario. Spero però che questa riforma non venga fatta a debito, perché altrimenti la gente pensa sempre di dover restituire le cose che gli sono state date e quindi serve a poco”.