Giovani Confidustria. Rossi. No alla flat tax, si al jobs act. Legge Fornero è mattone sostenibilità

Agenpress – “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile”.

E’ quanto ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, soffermandosi sul programma del governo M5S-Lega e difendendo il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”.

Rossi ha parlato anche della “legge Fornero” che “è un mattone della sostenibilità dei conti pubblici: perché non c’è giustizia nell’indebitare la nostra generazione, già subissata dal debito”.

“Creare lavoro per chi dà lavoro” è un buon punto di partenza, ma non ci basta. Non è lo Stato che deve creare lavoro – o reddito – a quello ci pensa l’impresa. Lo Stato deve essere abilitatore di crescita. Per questo abbiamo bisogno di continuare con il Piano Impresa 4.0, di energia a basso costo, di un sistema di tassazione chiaro”.