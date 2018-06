Ilva. Grillo. “Non chiusa, ma riconvertita”. Di Maio. Sue opinioni, vedrò io. Sindacati in allerta

Agenpress – “Si parla di chiudere l’Ilva ma nessuno lo ha mai pensato”. Lo scrive su twitter Beppe Grillo, cofondatore del Movimento 5 stelle,in un post dedicato all’acciaieria di Taranto e pubblicato sul suo blog. “Che il cielo sopra l’Ilva diventi sempre più blu”, è il titolo del post che suggerisce di provare a usare dei fondi europei “dimenticati”.

“Si pensa ad una riconversione, quindi mantenendo sempre l’occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con grande difficoltà, ma si deve preservare assolutamente un posto di lavoro”, scrive Grillo.

“Dato che l’Ilva è la più grande centrale dell’acciaio d’Europa, potremmo cercare di accedere direttamente a questo fondo che attualmente è gestito dal Consiglio europeo e messo, credo, all’ingrasso in qualche fondo tripla A tedesco, presumo”. E in conclusione: “si sta solo pianificando un pensiero di sedersi tra ingegneri, architetti, sociologi, ambientalisti cittadini per rivalutare uno dei più bei golfi d’Europa”.

Sull’Ilva “tutto sarà gestito con responsabilità”, ha replicato invece il vicepremier Luigi Di Maio assicura che non prenderà alcuna decisione finché non avrà “incontrato le parti”, smentendo in parte quanto detto da Beppe Grillo che, ha sottolineato, esprime esclusivamente “opinioni personali”. “Se serve valuteremo anche la continuità”.

Intanto i sindacati Cgil-Fiom, Cisl-Fim e Uil-Uilm hanno scritto una lettera al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, per chiedere “un incontro urgente” sull’Ilva per “conoscere le azioni che il governo intende mettere in campo”. Nella lettera i sindacati ricordano la “fase delicata” in sui si trova la trattativa con la società Am Investco “che dal primo luglio potrebbe prendere possesso degli stabilimenti senza un’intesa sindacale”.