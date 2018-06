Ilva. Labriola (FI) Dopo dodici decreti e nessuna soluzione servono scelte responsabili

Agenpress – “La pericolosa matassa Ilva, oltremodo aggrovigliata attorno alle annose questioni industriale, ambientale e sanitaria, è ancora lontana dall’essere risolta. I dodici decreti, il commissariamento, la gestione sconclusionata da parte di governi che hanno saputo solo usare l’acciaieria e i suoi lavoratori per fini elettorali e di propaganda, lasciano sul terreno una situazione drammatica e a oggi particolarmente confusa. Serve un atteggiamento razionale, che veda come prioritaria la conoscenza approfondita del problema, senza la quale ogni sforzo continuerebbe a essere inutile”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.

“Il ministro Di Maio afferma di volere ascoltare le voci e le posizioni di tutti i soggetti in campo e noi lo aspettiamo alla prova dei fatti – prosegue la deputata azzurra – ma è fondamentale che questo avvenga davvero con responsabilità e con atteggiamenti e toni diversi da quelli inutili e da continua campagna elettorale tipici del Movimento. Si metta in moto una interlocuzione diversa per disegnare un percorso condiviso che possa salvare la produzione e il lavoro, tutelare la vita e l’ambiente e ridisegnare l’economia annichilita di un territorio ad oggi in ginocchio”.