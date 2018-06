Minacce Meloni. La Pietra (FDI). Tolleranza zero per chi non rispetta le nostre regole

Agenpress – “Solidarietà alla nostra Presidente Giorgia Meloni per la grave minaccia che ieri le è stata rivolta sulla sua pagina Facebook durante la diretta del comizio elettorale a Viterbo.

Il commento in un italiano stentato, a firma di Mahamoud Soliman, sembrerebbe un profilo di matrice islamica. Richiediamo l’intervento del Ministero degli Interni per verificare l’identità di chi ha scritto “Stai a tenta non ti sparano”. Serve un sistema di controllo che consenta di filtrare e eliminare i messaggi intimidatori che sempre più spesso invadono i social.

Tolleranza zero verso tutti quelli che vengono in Italia e non condividono la nostra cultura credendo di poter fare quello che vogliono nel nostro Paese” è quanto dichiarato dal Senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.