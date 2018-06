Saluto romano al Socrate. Di Stefano (Casapound). Nelle scuole si fa politica, lasciate in pace quei ragazzi

Agenpress – “I ragazzi del Socrate che hanno fatto la foto di fine anno facendo il saluto fascista? Eh beh, è un grave pericolo per la democrazia e la civiltà, spero che li mettano in galera per 25 anni. Scherzi a parte, la reazione degli antifascisti fa abbastanza ridere. Lasciate ai ragazzi fare quello che vogliono, nelle scuole il dibattito politico c’è sempre stato”.

Lo ha detto Simone Di Stefano, vicepresidente di Casapound, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus,commentando i fatti accaduti nel Liceo Socrate di Roma:

“L’antifascismo ormai è diventato il movimento dei bacchettoni, i bacchettoni del nuovo millennio che si sono messi insieme, professori e studenti impegnati e lacrimosi. Invito quei ragazzi a Casapound, vengano quando vogliono, se vogliono capire come declinare al presente il collegamento con quel passato che noi non abbiamo mai disconosciuto, possono venire da noi a fare politica. Invito tutti a fare meno catastrofismi su una vicenda stupida, il saluto romano alla foto di scuola è una goliardata senza nessuna valenza politica, fatta solo per far incavolare i compagni. Ma il saluto romano ha tanti significati, anche più profondi, se vogliono venire a sentire quali sono siamo ben contenti”.