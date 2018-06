Salvini. La Nato ci difenda dai terroristi. Libertà di culto, non nell’estremismo religioso

Agenpress – “Io sono per la Nato. A cui chiediamo un’alleanza difensiva. Siamo sotto attacco. Ricordo anche tutti gli allarmi di infiltrazioni di terrorismo negli ingressi, l’Italia è attaccata da sud non da est. Chiedo che ci difenda”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in prefettura a Como. “Questo ho chiesto a Conte di chiedere anche al G7”.

In mattinata Salvini aveva rilanciato su twitter un articolo del quotidiano Libero su Palma Campania, un paese in provincia di Napoli.

“E a sinistra qualcuno continua a dire che non esiste alcun problema invasione… amici di Palma, ci vediamo presto. Palma Campania, primo comune islamico di Italia – è il titolo del pezzo – appello disperato a Matteo Salvini: salvaci tu”.

“Credo nella libertà di culto, non nell’estremismo religioso. Chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un paese va allontanato”, ha poi scritto dopo l’annuncio dell’Austria della chiusura di 7 moschee e l’espulsione di alcuni imam. “Spero già la prossima settimana di incontrare il collega ministro austriaco per confrontarci su linee d’azione”.

E su Malta ha detto che “non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano migranti nel Mediterraneo. Non ho intenzione di passare l’estate in emergenza altrimenti avremo modo di porre problemi all’attenzione dell’Italia e l’Europa”.