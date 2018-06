Brescia. Mamma di 29 anni scomparsa da giorni. Fermato l’ex con l’accusa di omicidio

Agenpress – Abdelmjid El Biti, il marocchino in carcere a Brescia accusato di aver ucciso la moglie Suad Allou, madre dei suoi due figli, è stato fermato per omicidio e occultamento di cadavere dopo l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del bar sotto casa, in Via Milano, che lo vedevano trascinare un grosso sacco nero verso l’auto, l’uomo respinge ogni accusa. “In quel sacco c’erano solo vestiti”.

L’uomo ha ribadito la sua estraneità anche nel lungo interrogatorio davanti al pm che mercoledì sera ne aveva disposto il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

A far scattare l’allarme dopo la misteriosa assenza della donna da casa, i figli, rimasti soli nell’abitazione, che si sono rivolti ad una vicina di casa.

Nella notte tra giovedì e venerdì dunque è scattato il fermo dell’ex marito, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ad incastrarlo le telecamere situate sul retro di un bar in via Milano, quartiere periferico e popolare di Brescia. L’uomo sino ad ora si è difeso giurando di non saperne nulla: “Non ho ucciso mia moglie. Lei se ne è andata e io ho solo denunciato la scomparsa”.

L’avvocato Gianfranco Abate, legale del 50enne, lasciando il carcere di Brescia, ha spiegato che rinuncerà al mandato per incompatibilità con l’assistito.

Gli inquirenti restano convinti della colpevolezza dell’uomo, operaio in una fonderia a Seniga, nella bassa Bergamasca, ma il nodo della questione è sempre lo stesso: il corpo della vittima che non si trova.

Divisi da un paio di anni, tra Allou Suad, dipendente di un’azienda di pulizie e il coniuge i rapporti erano parecchio tesi e proprio nel passato tra i due ci sarebbero stati diversi episodi di maltrattamento, tanto che il cinquantenne non poteva vedere i due figli se non in contesti protetti. Venerdì scorso la donna ha raggiunto Cremona in treno consegnando i figli all’uomo con l’accordo che lui li avrebbe riportati a Brescia domenica sera. Eppure, da quel momento si sono perse le tracce della ventinovenne che a detta delle amiche era molto preoccupata proprio perché la settimana prossima in tribunale era prevista l’udienza per la separazione.