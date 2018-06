Casalino impedisce a Conte di proseguire un’intervista. Anzaldi (PD): mai vista tanta arroganza

Agenpress – Rocco Casalino, responsabile della Comunicazione del premier Giuseppe Conte si è reso responsabile di un gesto che ha fatto il giro del mondo. Mentre il premier cercava di rispondere alle domande dei cronisti, Casalino spazientito dopo quattro minuti ha preso Conte per un braccio e lo ha portato via: “Dopo, ci vediamo dopo” ha detto ai giornalisti che hanno avuto l’ardire di fare domande con troppa insistenza.

Conte stava facendo parlando con i giornalisti italiani al G7 di Charlevoix, in Canada. “Presidente, torniamo sui dazi” ha esordito una giornalista. Conte sembrava pronto a rispondere, ma Rocco Casalino è intervenuto, ha interrotto l’intervista e ha portato via il primo ministro, quando i giornalisti stavano insistendo sulla posizione dell’Italia sui dazi (in una prima risposta, Conte aveva dato una spiegazione piuttosto sfumata e ambigua).

Il gesto è stato criticato dal deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, «Premier Conte preso per un braccio e portato via da Casalino durante conferenza stampa G7 Canada: mai visto premier così sotto tutela, mai vista tanta arroganza. Dopo anni di Codice Rocco per ospitate tv M5s, ora lo subiremo anche per comunicazione istituzionale P.Chigi?».