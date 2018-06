Siria. Amnesty: ingente numero di vittime civili per sospetto attacco aereo russo a Idlib

Commentando la notizia che stanotte un aereo russo avrebbe portato a termine un attacco nella provincia di Idlib uccidendo almeno 44 persone, Lynn Maalouf, direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International ha detto:

“Questo ignobile attacco, il più mortale a Idlib quest’anno, ha preso di mira il villaggio di Zardana mentre le persone rompevano il digiuno del Ramadan. Fra gli uccisi ci sono almeno sei bambini, e il numero dei morti probabilmente aumenterà per i feriti che non sopravvivranno. Attaccare deliberatamente viola il diritto internazionale umanitario e rappresenta un crimine di guerra”.

“Siamo profondamente preoccupati dalle notizie secondo le quali si sarebbe trattato di un ‘attacco a due riprese’, in cui gli aerei fanno seguire un secondo attacco al primo, colpendo generalmente il personale di soccorso e quanti sopraggiunti in aiuto delle vittime. Questi attacchi crudeli si sono verificati di continuo in Siria, a dimostrazione del profondo disprezzo per le vite dei civili e per i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario”.

“L’area teatro di questo attacco fa parte della zona di de-escalation concordata da Russia, Iran e Turchia lo scorso anno durante i colloqui di pace di Astana. La Russia e la Siria devono immediatamente fermare gli attacchi diretti ai civili e gli attacchi indiscriminati. Questa incursione aerea deve essere oggetto di un’inchiesta indipendente e i responsabili dei crimini di guerra commessi in Siria devono essere chiamati a risponderne davanti alla giustizia”.