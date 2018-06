Genova. Un ecuadoriano aggredisce e ferisce un poliziotto con un coltello, ma viene ucciso

Agenpress – La tragedia è avvenuta in una abitazione in via Borzoli a Genova, dove un giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua abitazione su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire il poliziotto e questi avrebbe reagito sparando. L’agente, rimasto ferito nella colluttazione, è stato ricoverato all’ospedale San Martino in codice rosso.

L’agente di polizia è stato ferito da alcune coltellate e anche da un proiettile che sarebbe stato sparato da un collega. Il poliziotto non è in pericolo ma deve essere sottoposto a un intervento chirurgico.

In base ad altre informazioni raccolte sul posto pare che in via Borzoli fosse andato anche un equipaggio del 118 per effettuare un Tso, un trattamento sanitario obblgiatorio o coatto. Pare che il giovane abbia rifiutato il colloquio con i sanitari e si sia chiuso in camera barricandosi. I poliziotti hanno cercato di dialogare ma, quando finalmente è uscito o la porta è stata forzata, il sudamericano brandiva un coltello e si è scagliato contro gli uomini in divisa.

Nella colluttazione il giovane è morto e l’agente è stato raggiunto anche da un colpo di pistola. Del caso si occupa il pm Walter Cotugno che coordina le indagini della squadra mobile.