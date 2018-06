Aquarius. Salvini. Vittoria! La nave verso la Spagna. Taglio spesa 35euro a migrante

Agenpress – “Vittoria. 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna. Primo obiettivo raggiunto”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, annunciando, inoltre, di lavorare “come Ministero dell’Interno, siamo lì da 9 giorni e cerchiamo di recuperare anni di dormite altrui. Uno dei fronti è quello dei costi che gli italiani devono sostenere per esercito di finti profughi”.

“Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga”, ha commentato la decisione del primo ministro socialista Pedro Sanchez che permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia.

Ora stiamo lavorando sulla cifra 35 euro per ogni migrante, “voglio che rientri nella media europea, perché tutti i paese europei spendono di meno,e anche noi vogliamo spendere di meno. Sono curioso di vedere se tutti queste cooperative, questi solidali con meno di 35 euro continueranno a esserlo”.

“Voglio vedere se queste cooperative continueranno a essere generose e solidali anche con meno soldi”, ha detto il ministro in una conferenza stampa al termine del Consiglio Federale della Lega. Secondo Salvini, oggi in Italia “le prime vittime sono i rifugiati veri”, e per questo “taglieremo anche i tempi” per l’esame delle domande di asilo.