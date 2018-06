Migranti, Bergamini (FI): “M5S silenzia il dissidente Nogarin, questa e democrazia?”

Agenpress. “La notizia della immediata rimozione del post Facebook del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, in cui si diceva disponibile ad aprire il porto di Livorno alla nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti, mostra la vera natura del M5S, abituato a tenere il piede in due scarpe.

Ancora una volta, un sindaco che contesta apertamente la politica nazionale portata avanti dal suo movimento viene silenziato perchè non in linea con quella pentastellata. La barzelletta della democrazia partecipata non fa più ridere nessuno, qui siamo in un vero e proprio regime autoritario, ancora più pericoloso perché nascosto dietro la retorica della condivisione e della partecipazione”.

Così in una nota Deborah Bergamini, deputata toscana e responsabile della Comunicazione di Forza Italia