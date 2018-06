Migranti, La Pietra (FDI): Inaccettabile episodio Firenze

Agenpress. “È intollerabile quanto accaduto ieri a Firenze. Non possiamo più permettere che le nostre strade siano un far west e vengano trasformate in luoghi per regolare conti in sospeso.

La furia cieca di alcuni rom va fermata. Non se ne può più. Bisogna dire basta a queste morti prive di senso. Basta con il buonismo verso chi non ha nessuna intenzione di integrarsi con la nostra cultura, che non rispetta la legge, che non rispetta la legalità e che soprattutto non rispetta gli altri.

Questi episodi sono inaccettabili. Gli italiani hanno il diritto di sentirsi tranquilli nella propria città” è quanto dichiarato dal Senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.