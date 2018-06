Migranti. Labriola (FI): anche altri paesi Ue facciano la loro parte

Agenpress. “L’Italia dimostra da molti anni di avere il cuore grande, facendosi carico, da sola, di un’emergenza migratoria che l’intera Unione ha colpevolmente sottovalutato quando non ignorato. L’Isolamento del nostro Paese da parte delle altre nazioni ci ha portato a una situazione di vero collasso, di non sicurezza, non più tollerabile. La scelta del ministro Salvini di dire no allo sbarco dei migranti dell’Aquarius sul nostro territorio, e di richiamare anche gli altri Stati europei ad avere un atteggiamento responsabile, mettendosi concretamente a disposizione dei migranti, è stata assolutamente necessaria”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.

“L’egoismo, prevalso in questi anni nell’Unione, pagato in primo luogo dall’Italia, deve essere superato – prosegue Labriola –. L’Europa, perché abbia ragion d’essere, deve condividere non solo le gioie ma anche i problemi, che devono essere affrontati insieme. Il fenomeno migratorio sia gestito soprattutto a monte, con un dialogo fattivo dell’Unione con i Paesi del Nordafrica, mentre i migranti in possesso dei requisiti per richiedere asilo devono essere equamente distribuiti”.