Migranti. Molteni (Lega). No arretreremo sulla nave Aquarius. Non potrà attraccare in Italia

Agenpress – “O si aprono altri porti, penso a Barcellona, a Marsiglia, a Malta, oppure non se ne esce”, e “ci sono degli strumenti legali, uno di questi è chiudere i porti alle ong che si confermano essere taxi per finti profughi”. “Il presupposto è che qualunque imbarcazione carica di essere umani va assistita. Rispetteremo l’obbligo, ma non potranno attraccare in Italia”.

Lo ha detto il deputato leghista Nicola Molteni, in un’intervista al Messaggero, sottolineando come la Lega non arretra sulla nave Aquarius.

“Continueremo fino a quando non ci si rende conto che la musica in Italia è cambiata”. “Vogliamo dare un messaggio chiaro. O c’è solidarietà nella gestione del fenomeno sbarchi” oppure “se l’Italia viene lasciata sola, siamo costretti a passare dalle parole ai fatti”.

“Se non c’è una risposta globale, ciascuno stato fa tutto quello che ritiene necessario per difendere l’interesse nazionale, a partire dai respingimenti assistiti”, ovvero: “assistiamo la barca, ma poi la prua si dirigerà verso il porto di partenza. E’ stato già fatto nel 2010. Scambiare l’assistenza in mare con la flessibilità economica da parte Ue è stato un danno per il paese. Non possiamo diventare il Cie d’Europa”.