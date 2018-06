Migranti. Ravetto (FI). Basta navette del mare, presidiare le coste libiche per non far partire le navi

Agenpress – “Mi sono stupita delle polemiche di questi giorni, perché noi come Commissione Schengen avevamo già affrontato il problema, avevamo già sentito l’Aquarius e altre ong ed era già emerso il problema. Loro dicevano: noi chiamiamo Malta, loro non ci rispondono e chiamiamo l’Italia. Questa è una cosa scandalosa, è scandaloso che Malta non risponda, perché se fa parte dell’UE e ha i fondi europei dovrebbe partecipare, anche se è piccola.

Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, già Presidente Commissione bicamerale Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Se Malta non risponde, quando la chiamata viene passata alla guardia costiera italiana, la responsabilità passa all’Italia e loro se ne lavano le mani. L’UE se ne esce con una dichiarazione pilatesca, dicendo che è una questione bilaterale tra due stati. L’Italia non può più continuare a farsi carico di un onere che dovrebbe riguardare tutta la comunità internazionale. L’unica soluzione è fare un presidio delle coste libiche, in modo da non far partire le navi, che significa far morire le persone in mare e creare corridoi umanitari per via aerea, perché così possono salire solo i rifugiati. Invece sulle barche ci salgono anche gli immigrati irregolari, anche contro la loro volontà, perché gli scafisti gli puntano il kalashnikov contro e li costringono a salire sulle barche. Noi di fatto stiamo alimentando una connivenza con questi scafisti. Conte deve andare in Europa a dire che la comunità internazionale deve fare un presidio delle coste libiche”.

La Spagna si offre volontaria. “Vi sembra normale che dobbiamo appellarci alle iniziative dei singoli Stati? Serve una guardia costiera europea, che faccia guardia costiera per tutti. Prestiamo soccorso tutti insieme e poi li smistiamo nei vari porti europei. Inoltre bisogna iniziare a distinguere tra soccorso e trasporto. Il soccorso è una cosa, queste invece sembrano più delle navette, sembra che stiamo aspettando che ce li portino”.

Sul M5S. “Il M5S ha un problema serio. Di Maio pur di andare al governo ha portato il Movimento su posizioni di centrodestra, il M5S ha un’anima molto diversa da questa, quindi loro avranno sempre più problemi”.