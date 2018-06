Università. I laureati trovano più lavoro, ma stipendi bassi. Ingegneri e medici più favoriti

Agenpress – La XX Indagine, presentata al convegno “Mutamenti strutturali, laureati e posti di lavoro” tenutosi all’Università di Torino l’11 giugno 2018, ha coinvolto complessivamente oltre 630 mila laureati di 74 Atenei. Oltre a 270 mila laureati del 2016 – sia di primo che di secondo livello – ad un anno dal termine degli studi universitari, sono stati contattati tutti i laureati di secondo livello del 2014 (110 mila) a tre anni dal conseguimento del titolo e i laureati di secondo livello del 2012 (108 mila) a cinque anni. Infine due ulteriori indagini, consolidate oramai da anni, hanno riguardato i laureati di primo livello del 2014 e del 2012 che non hanno proseguito la formazione universitaria (circa 80 mila e 68 mila), contattati rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea.

Chi ha un titolo di laurea trova lavoro in tempi rapidi, ma le retribuzioni mensili un anno dopo restano basse, 1.107 euro per i laureati di primo livello e 1.153 euro per i laureati magistrali biennali.

Chi si laurea in medicina e in ingegneria ha più opportunità di trovare un’occupazione, maggiori difficoltà per chi sceglie i gruppi disciplinari psicologico, giuridico e geo-biologico. Giudizio sul lavoro? Il voto oscilla tra il 7,3 degli avvocati e l’8,3 dei dentisti. “Ci sono più immatricolazioni e più occupazione, ma resta un forte divario tra Nord e Sud del Paese ed è forte il problema delle retribuzioni, tra le più basse dei Paesi Ocse”, sottolinea Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Federico II di Napoli e presidente della conferenza dei rettori.

A un anno dalla laurea ha un lavoro il 71,1% dei laureati di primo livello (+2,9% rispetto al 206) e il 73,9% dei magistrali biennali (+3,1%). Per il quarto anno consecutivo si registra un calo del tasso di disoccupazione: -9,2% rispetto al 2013 per i laureati di primo livello e -6,5% per i magistrali biennali. Nell’ultimo anno diminuiscono il lavoro autonomo e i contratti a tempo indeterminato, mentre sono in crescita i contratti non standard, in particolare a tempo determinato (+38,1% per i laureati di primo livello e +34,3% per i magistrali biennali).

Nel 2017 quasi la metà dei laureati (46,2%) ha conseguito il titolo nella stessa provincia in cui ha ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il 23,9% degli studenti si trasferisce dal Mezzogiorno negli atenei del Centro e del Nord e a spostarsi sono di più i ragazzi che hanno un background socio-culturale elevato: il 36,1% ha almeno un genitore laureato e il voto medio di diploma è più alto (83/100). Continua a diminuire l’età media di laurea, pari a 26 anni (26,1 nel 2016): 24,8 per i laureati di primo livello, 27 per i magistrali a ciclo unico.

Migliora anche la regolarità degli studi pari al 51,1% a fronte del 37,9% del 2007 e al 48,8% del 2016. L’11,1% dei laureati ha svolto esperienze di studio all’estero (7,9% nel 2007). Diminuisce la quota di laureati con esperienze di lavoro durante gli studi (dal 74,9% al 65,6%). Quasi la metà dei laureati (48,4%) è disposta a trasferirsi all’estero.