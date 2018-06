Aquarius. Basta business sui migranti. A Valencia con navi italiane. L’Italia non è xenofoba

Agenpress – Sulla vicenda dell’Aquarius c’è stato “il giusto pragmatismo politico che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente” alle richieste di accoglienza. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno” i migranti sono stati “soccorsi da navi italiane”.

Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital, confermando che “è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia”.

Toninelli conferma inoltre che, almeno in parte, i migranti saranno trasbordati oggi da navi italiane e portati a Valencia. “Voglio che gli altri paesi aprano i loro porti. Non è possibile che l’Italia da sola debba rispondere a un problema di tutti”.

Quella del governo italiano sull’immigrazione è “una strategia molteplice”. La prima mossa “è politica. In Italia il business dell’immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l’immigrazione si guadagna più che con la droga”.

“Nessuno, lo dico da padre, si deve permettere di etichettare questo governo di essere disumano o xenofobo. L’Italia ha salvato il maggior numero di vite: 600 mila. Nessuno si deve permettere di abbinare l’Italia alla parola xenofobia. Vogliamo salvare le vite”.