Aquarius. Sos Mediterranee. Migranti a Valencia su navi italiane. MSF. Sono esausti

Agenpress – ‘I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia’. E’ quanto scrive in un tweet Sos Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dal Mrcc di Roma. ‘La nave Aquarius riceverà rifornimenti da un’ imbarcazione italiana’.

In un altro tweet Medici Senza Frontiere parla di un trasferimento di ‘alcune persone’ dall’ Aquarius a navi italiane per fare rotta su Valencia insieme.

“Questo piano comporterebbe altri 4 giorni di viaggio in mare per persone già esauste. Opzione migliore sarebbe quella di sbarcare le persone nel #portosicuro più vicino, per essere trasferite in #Spagna o altri paesi sicuri per ulteriori cure mediche e procedure legali”.