Banca Centro Lazio: “Sviluppo e sostegno delle piccole medie imprese del territorio”

Agenpress. La Banca Centro Lazio di Palestrina ha partecipato all’incontro “Diamo credito al futuro delle piccole e medie imprese del territorio” che si è tenuto oggi presso la Cassa Edile di Frosinone e in cui si è parlato degli strumenti Pubblici di Garanzia per favorire l’accesso al credito delle PMI della Regione Lazio.

Il Direttore Generale Luigi Mastrapasqua ha sottolineato che “la Banca Centro Lazio è attenta alle piccole medie imprese, poiché risponde ai loro bisogni in modo efficace, sviluppando sinergie operative e rendendo sicuri i depositi della clientela. Le PMI rappresentano la base del nostro sistema produttivo, poichè favoriscono la crescita economica e il lavoro, e per tale ragione è necessario sostenerle sul piano del credito attraverso soluzioni innovative”. Mastrapasqua si è anche soffermato sul complesso sistema economico globalizzato, in cui, a suo modo di vedere, “se si vuole essere vincenti, occorre saper innovare. Per tale ragione industria e agricoltura devono lavorare in maniera sinergica in un mercato caratterizzato da turbolenze e discontinuità. In tal senso abbiamo sviluppato una partnership con Cosvig per supportare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, definendo una convenzione estesa anche agli operatori agricoli che desiderano finanziare progetti di sviluppo e innovazione, attraverso il Fondo di Garanzia Ismea”. Mastrapasqua, che in Banca Centro Lazio ha incentrato la sua azione nel consolidamento e nel miglioramento delle strategie operative dell’istituto, ha infine ricordati che “le banche devono avvertire l’esigenza d’innovazione, modificando processi e competenze per soddisfare i bisogni espressi dal mercato, con l’intento di creare nuove occasioni di sviluppo per il territorio”.

Alla tavola rotonda hanno preso parte anche Ettore Evangelisti, Direttore della Cassa Edile di Frosinone e Provincia; Silviano Di Pinto, Responsabile Commerciale Ats/Confesercenti Nazionale; tecnici ed esperti di finanza agevolata del comparto agricolo ed agroindustriale.