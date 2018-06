Catania. In arrivo oltre 900 migranti sulla nave della Guardia Costiera

Agenpress – 937 migranti si stanno dirigendo verso la Sicilia a bordo della nave

‘Diciotti’ della Guardia Costeria, si sta dirigendo verso la Sicilia. I migranti sono stati soccorsi in sette diversi interventi di salvataggio in mare da unità di Eunavformed – la missione europea di contrasto al traffico illegale di esseri umani – e da alcune navi commerciali. A bordo ci sarebbero anche due cadaveri.“

I migranti erano a bordo di cinque gommoni, un’imbarcazione di piccole dimensioni e un barcone: tutti sono stati recuperati da 4 motovedette e dalla nostra nave militare, da unità di Eunavformed – la missione europea di contrasto al traffico illegale di esseri umani – e da alcune navi commerciali.

L‘approdo della Diciotti era previsto per stasera, ma la nave, per il gran numero di persone a bordo e a causa delle non buone condizioni meteo, ha dovuto ridurre per precauzione la velocità di crociera e arriverà in porto solo mercoledì mattina.

A differenza della Aquarius, la Diciotti potrà sbarcare i suoi passeggeri come avviene normalmente in questi casi. Perché, come annunciato Domenica mattina dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, se i “porti chiusi” valgono solo per le Ong, la Diociotti è una nave italiana che il Governo non può “respingere”.