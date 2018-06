Meteo. Temperature minime in aumento al Centro Sud, massime in generale diminuzione.

Agenpress – Meteo. Giornata all’insegna del maltempo al Nord, con piogge fin dal mattino e temporali diffusi su tutte le regioni al pomeriggio. Ancora precipitazioni sparse specie sui rilievi e sulle zone limitrofe in serata ma con fenomeni in attenuazione. Molte nubi in transito al Centro Italia, con possibili acquazzoni già in mattinata sulla Toscana. Ancora temporali sugli Appennini nelle ore pomeridiane in rapido esaurimento dalla sera, mentre in nottata si attendono locali precipitazioni sulle coste tirreniche. Condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali sia nelle ore diurne che in quelle serali, con ampi spazi di sereno alternati ad addensamenti in transito anche compatti. Possibili piogge solo sulla Puglia al pomeriggio.

Temperature minime in aumento al Centro Sud, massime in generale diminuzione.

http://centrometeoitaliano.it