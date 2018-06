Migranti. 60mila bambini nei campi profughi della Giordania lavorano e vengono sfruttati

Agenpress – 60mila bambini siriani fuggiti con le loro famiglie dalla guerra civile sono stati spinti dalla povertà a rinunciare ad andare a scuola e a lavorare in diversi campi, come i servizi, l’agricoltura e le pulizie.

Si trovano tutti in Giordania, dove lavorano, costituendo quasi il 70 per cento della forza lavoro minorile nel Regno hascemita, in violazione della legge che proibisce l’impiego di lavoratori sotto i 16 anni.

E’ quanto emerge da un’indagine realizzata dal Phinex Strategic Centre for Studies, i cui risultati sono stati resi noti oggi ad Amman. Secondo lo stesso studio, 45.000 di questi minori lavorano in condizioni pericolose che mettono a repentaglio la loro salute e anche la loro vita, per esempio per l’uso di sostanze chimiche e la mancanza di luce.

Gli attivisti per i diritti umani e l’Unicef sottolineano che i bambini lavoratori sono inoltre spesso soggetti a vari tipi di abusi, specie psicologici e sessuali, e che sono sottopagati dai loro datori di lavoro.