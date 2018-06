Migranti. Parigi contro il governo, “da vomitare”. Di Maio. “Proprio loro parlano”

Agenpress – La posizione del governo italiano sui migranti “è da vomitare”. Lo ha detto il portavoce del partito di maggioranza francese La République En Marche del presidente Emmanuel Macron, Gabriel Attal, intervistato questa mattina dalla tv Public Sénat.

“Io – ha spiegato Attal – ho innanzitutto un pensiero per le 629 persone che sono su questa nave”. Poi l’affondo: “Considero che la linea del governo italiano sia vomitevole. È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane. Lo trovo immondo”.

Emmanuel Macron ha denunciato “una forma di cinismo e di irresponsabilità” da parte dell’Italia nel caso della nave Aquarius, ha detto Benjamin Griveaux. Macron ha reso omaggio al coraggio della Spagna e ha tenuto a “ricordare il diritto marittimo”, secondo cui in caso di problemi è “sempre la costa più vicina ad assumere la responsabilità dell’accoglienza”. “Se una nave avesse la Francia come costa più vicina potrebbe attraccare” in Francia perché “questo è il diritto internazionale”.

E mentre i socialisti europei chiamano il capo del Viminale “poveretto”, la Spagna avverte il nostro Paese sulle conseguenze penali delle sue scelte. Luigi Di Maio in difesa del governo replica alla Francia: “Proprio loro parlano. Sono contento che i francesi abbiano scoperto la responsabilità: se vogliono li aiutiamo noi. Aprano i loro porti e noi gli trasferiamo un po’ di persone in Francia”.

In mattinata il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invece precisato ai microfoni di Radio Capital che “la linea del governo sull’immigrazione è unica e condivisa. E la chiusura dei porti non è mai stata all’ordine del giorno”. Formalità a parte, in realtà, la chiusura dei porti è un dato di fatto, sottolineano le opposizioni e le organizzazioni del terzo settore, nel momento in cui si vieta l’approdo in Italia a navi cariche di profughi. Domani alle 11 Salvini riferirà in Senato su Aquarius. Il vicepremier ha parlato col suo omologo tedesco Horst Seehofer, concordando la presentazione di una “proposta comune sulla protezione delle frontiere esterne” dell’Ue e in un tweet commenta: “Grazie all’Italia in Europa si cambia”.