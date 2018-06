Uffici giudiziari Bari: Bonafede incontra sindaco Decaro

Agenpress. “Stiamo lavorando parallelamente a più soluzioni per la questione legata al Palagiustizia di Bari”. Dopo la visita della scorsa settimana alle tensostrutture allestite in emergenza per ospitare le udienze e le attività degli uffici giudiziari a seguito della dichiarazione di inagibilità del Palazzo di Via Nazariantz, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha ricevuto oggi in Via Arenula il sindaco del capoluogo pugliere Antonio Decaro.

“Abbiamo incontrato il sindaco di Bari per fare il punto della situazione con la parte politica”, ha spiegato il Guardasigilli al termine della riunione. “Un incontro che sarà funzionale a un prossimo appuntamento, in cui saranno coinvolte tutte le parti in causa: autorità giudiziaria, lavoratori del settore e autorità locali. La priorità – ha concluso Bonafede – resta lo smantellamento della tendopoli”.