Zaffini (FDI), incomprensibile assenza Conte nei territori Umbri colpiti dal sisma

Agenpress. “Incomprensibile la mancata visita in Umbria da parte del neo Presidente del Consiglio Conte. Non capisco perché ieri, nel corso della visita tra le zone colpite dal sisma, siano stati esclusi i territori umbri.

Eppure in Valnerina, così come in altre zone dell’Umbria, la situazione è ancora drammatica e i segni della distruzione in alcuni centri colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono ancora evidenti.

I cittadini si sentono abbandonati mentre avrebbero bisogno di sentire le istituzioni, a tutti i livelli, presenti e disponibili ad ascoltarli, supportandoli e fornendo un aiuto concreto. Nei prossimi giorni approderà in aula il decreto terremoto e noi di Fratelli d’Italia ci impegneremo ad aiutare gli abitanti che hanno vissuto l’incubo del terremoto” è quanto dichiarato dal Senatore di FDI Franco Zaffini.