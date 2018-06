Aquarius. Commissario Ue: “L’Italia va ringraziata”. Italia replica a Francia e Spagna

Agenpress – “L’Italia va ringraziata”, assicura il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, che ricorda “gli erculei sforzi fatti negli ultimi tre anni” per salvare vite umane e si dice “impaziente” di collaborare con Salvini. Poi propone di triplicare il budget per l’immigrazione: 34,9 miliardi di euro nel prossimo bilancio per rafforzare le frontiere esterne e gestire i flussi migratori. Mossa positiva che però non basta. Perché il leader del Carroccio ha tuonato più volte che non sono i soldi che l’Italia chiede: “Quello che ci interessa – ripete Salvini – è un aiuto concreto sulle migliaia di ricollocamenti che sono solo sulla carta e non sono effettivi”.

Quello che l’Italia chiede è che gli arrivi non siano più solo “un problema italiano”, che le frontiere siano considerate europee e che la gestione degli sbarchi sia condivisa. E così, mentre la nave Aquarius parte alla volta di Valencia, tra gli Stati membri infuria una polemica che ridisegna la geografia delle alleanze. E incrocia messaggi destinati a Bruxelles e alla politica interna. Francia e Spagna accusano l’Italia che, secondo Madrid, rischia anche una “responsabilità penale” per essersi rifiutata di accogliere i migranti a bordo dell’Aquarius. Macron, che si è sempre detto disposto ad accogliere solo i migranti non economici (che rappresentano il 15% degli arrivi), attacca frontalmente Roma e l’accusa di “cinismo e irresponsabilità”. E ricorda anche il diritto marittimo, secondo cui in caso di problemi è “sempre la costa più vicina ad assumere la responsabilità dell’accoglienza”. Gli risponde subito il vicepremier Luigi Di Maio, prima che esca la nota di palazzo Chigi. “Sono contento che i francesi abbiano scoperto la responsabilità – dice -, se vogliono li aiutiamo noi. Aprano i loro porti e noi gli trasferiamo un po’ di persone in Francia”.

Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di “cinismo e irresponsabilità'” sulla vicenda dell’Aquarius e arriva a definire l’atteggiamento del governo “vomitevole”. E l’Italia replica con altrettanta durezza: “Non accettiamo lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte”. L’irritazione a palazzo Chigi è tale che si arriva anche a valutare la possibilità di far saltare la visita del premier Giuseppe Conte a Parigi venerdì.

In serata anche l’Eliseo sottolinea di non aver avuto alcun segnale sul possibile annullamento della prima visita di Conte. E il leader del Carroccio assicura di voler collaborare con tutti, ma puntella, con un tweet, le sue priorità: “La Spagna ci vuole denunciare, la Francia dice che sono ‘vomitevole’. Io voglio lavorare serenamente con tutti, ma con un principio: prima gli italiani”.