Borghezio (Lega): “Situazione grottesca, Macron non ha le carte in regola per darci lezioni”

Agenpress. Mario Borghezio, europarlamentare della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“E’ una situazione a dir poco grottesca –ha affermato Borghezio-. Le parole di Macron sono particolarmente significative in questo senso, non ha assolutamente le carte in regola per darci lezioni di solidarietà. L’Italia ha fatto fin troppo. Nel momento in cui diciamo: “basta, non possiamo accoglierli tutti noi”, qualcuno che non ha le carte in regola si permette di usare termini offensivi nei confronti del nostro governo e del nostro Paese. Ha fatto bene il governo a chiamare a rapporto l’ambasciatore francese. Se c’è qualcuno che ha da rimproverarsi qualcosa per questa tensione tra i due Paesi non siamo certo noi.

Nessun Paese europeo ha le carte in regola per fare rimproveri all’Italia. Ma nello specifico voglio ricordare che i mezzi navali italiani, in particolare quelli della guardia costiera italiana hanno continuamente assistito l’Aquarius. Noi non siamo insensibili a queste necessità, semplicemente diciamo che è ora di finirla di far arrivare tutti in Italia. Per chi scappa dalla guerra le porte sono aperte, per i migranti economici non c’è posto, i posti che c’erano sono stati tutti occupati, ne abbiamo centinaia di migliaia di troppo che non sanno cosa fare e cadono nelle mani della criminalità organizzata. E’ cambiata l’aria, è finita la pacchia per i mercanti di carne umana”.