Italiani razzisti? Left anticipa una ricerca internazionale

Agenpress – Gli italiani sono spaventati, disorientati, resi ansiosi da «un uso sofisticato della tecnologia digitale e una narrativa semplificata che dipinge l’immigrazione come un’invasione». Questo si legge nell’articolo di Checchino Antonini su Left – in uscita venerdì 15 giugno – che anticipa una ricerca internazionale che sarà presentata in un evento di Amref-African medical and research foundation a Milano, nell’iniziativa Voci di confine il 21 giugno. “Capire la maggioranza incerta in Italia”, questo il titolo dello studio promosso dalla fondazione con sede a Belfast The social change iniziative, nell’ambito di More in common.

Sono sette i segmenti individuati nella popolazione, come spiega a Left Chiara Ferrari coordinatrice per Ipsos delle rilevazioni. Due sono aperti e solidali, gli Italiani cosmopoliti (12%) e i Cattolici umanitari (16%). Altri due sono dichiaratamente razzisti: i Nazionalisti ostili (7%) e Difensori della cultura (17%). Poi ci sono tutti gli altri, la «maggioranza ansiosa», afferma Ferrari. E cioè, i Moderati disimpegnati (19%), i Trascurati (17%) e i Preoccupati per la sicurezza (12%).

«La crisi più che il razzismo produce opposizione agli immigrati», afferma Chiara Ferrari.

Nell’articolo di Checchino Antonini su Left in uscita il 15 giugno si pone l’accento anche sull’ambivalenza della matrice cattolica degli italiani. Da una parte infatti ci sono i Cattolici umanitari ma dall’altra i Nazionalisti ostili e i Difensori della cultura che si richiamano alle radici cristiane. «Il retroterra cattolico – afferma Chiara Ferrari – è uno dei temi di pretesto del ripiegamento difensivo dei segmenti oppositori».