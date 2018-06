Migranti. Di Pietro. Il gesto di Salvini è servito a risvegliare l’attenzione dell’Europa

Agenpress – “Chi ha la situazione in mano è un padreterno. Siamo in un momento epocale. Certamente il gesto dimostrativo di Salvini è servito a svegliare l’attenzione di una Europa che si girava dall’altra parte. Deve però restare un gesto dimostrativo. Una cosa è l’accoglienza, un’altra cosa è il soccorso. Bisogna soccorrere tutti. Come gesto dimostrativo però è servito per rilanciare l’attenzione a una Europa addormentata. Il gesto dimostrativo era necessario, è stato importante, è bene che l’Europa apra gli occhi. Poi ovviamente non possiamo andare oltre, quella parte del mondo non può essere abbandonata né fermata buttando a mare le navi”.

Lo ha detto Antonio Di Pietro, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, sulla questione migranti.

“Bisogna coinvolgere anche gli altri Stati in una soluzione comune. Viviamo un momento incredibile, serve responsabilità e nessuno si può girare dall’altra parte. Il fatto che l’Italia ha svegliato quella parte di occidente che fa finta di non vedere è una cosa positiva. Macron che si permette di dire parolacce nei nostri confronti si dimentica che poi quando si tratta di accogliere le persone si comporta ben peggio”.