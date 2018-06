Migranti; Tajani: “O agiamo subito o l’UE è destinata ad autodistruggersi”

Agenpress. “L’Europa deve assolutamente trovare una soluzione condivisa sull’immigrazione –ha affermato Tajani-. Se non lo farà, sarà messa a repentaglio la stessa esistenza dell’Unione Europea.

La prossima riunione dei capi di Stato e di governo dovrà affrontare la questione della riforma di Dublino, a cominciare dalla proposta del Parlamento europeo che coniuga fermezza e solidarietà: chi arriva in Europa viene immediatamente trasferito in un Paese dell’UE che lui non sa, così c’è un disincentivo a venire con l’intento di andare nei Paesi più ricchi.

Bisogna fare un accordo per fermare le partenze dalla Libia, arrivare ad avere una Libia con un governo stabile, avere una strategia per la crescita dell’Africa. O l’Europa fa questo oppure l’Europa è destinata ad autodistruggersi perché l’immigrazione è un fenomeno storico, ricordiamo quello che accadde con le invasioni barbariche. O si agisce oggi, oppure saremo travolti dal fenomeno migratorio. Sto preparando una missione in Niger e spero di poter andare anche in Libia, in prima persona cercherò di affrontare la questione per dare risposte ai cittadini”.