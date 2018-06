Nuovo stadio della Roma. Arrestati Lanzalone (Acea), Palozzi (Regione Lazio) e Parnasi

Agenpress – I carabinieri hanno arrestato 9 persone (3 delle quali poste ai domiciliari) nell’ambito di un’indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra gli arrestati compaiono anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e l’imprenditore Luca Parnasi.

Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip, anche alcuni consiglieri regionali. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e delitti contro la Pubblica Amministrazione. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato i militari a scoprire un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del progetto.

Martedì un post su Facebook della sindaca Virginia Raggi, avvertiva che “lo stadio di Tor di Valle si avvicina»”. Nel messaggio Raggi ha fatto il punto sullo stato dei lavori e aggiornava che “sono arrivate 31 osservazioni al progetto (lunedì a mezzanotte scadeva il tempo per presentare le osservazioni sulla variante al Piano regolatore) e già da martedì ci siamo messi al lavoro per rispondere nel merito. Non perdiamo tempo”.