Premio Ischia per i trent’anni di Ital Press

Riconoscimento all’attività giornalistica per un servizio di “informazione e approfondimento di qualità”

Agenpress. ItalPress, agenzia di stampa nazionale ha ricevuto un premio speciale per i primi trent’anni di attività giornalistica nel corso della XXXIX edizione del Premio Ischia, presentato da Elisa Isoardi. A Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’Agenzia, l’onore di ritirare il prestigioso riconoscimento.

“ItalPress è nata alla fine degli anni ottanta e da allora è riuscita a crescere divenendo leader, in primis, tra le testate italiane dedicate allo sport e poi espandendosi in altri settori dall’attualità, alla politica passando per l’economia. È un premio che condividiamo con tutti i giornalisti della nostra redazione che non sono semplici divulgatori di notizie ma soprattutto hanno il compito di trasferire ai cittadini i giusti messaggi, utili per una scelta libera e lontana da contenuti distorti e fuorvianti. Certi di fare bene il nostro lavoro, l’informazione di approfondimento e di qualità per noi è tutto.” – ha dichiarato Borsellino.