Stadio Roma. Chi è Luca Lanzalone, uomo di fiducia della Raggi e presidente Acea

Agenpress – Tra i nove arrestati nell’ambito dell’inchiesta Rinascimento sullo stadio della Roma c’è anche Luca Lanzalone, ora ai domiciliari.

Quarantanove anni, avvocato, è considerato uno degli uomini di fiducia di Virginia Raggi e una delle figure più potenti all’ombra del Campidoglio. Nell’aprile 2017 venne nominato presidente dell’Acea.

E’ stato visto al Forum Ambrosetti di Cernobbio parlare amichevolmente con Luigi Di Maio, ora vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro.

Secondo gli inquirenti Lanzalone avrebbe ottenuto dal gruppo Parnasi la promessa di consulenze per un valore di circa 100.000 euro mentre il vicepresidente del consiglio regionale di FI Adriano Palozzi avrebbe ottenuto 25 mila euro tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’ex assessore regionale pd Michele Civita avrebbe invece ottenuto una promessa di assunzione del figlio da parte del gruppo Parnasi.

Davide Bordoni, capogruppo di FI in Campidoglio, avrebbe ricevuto una somma in contanti mentre il capogruppo cinquestelle in Comune Paolo Ferrara avrebbe ottenuto da parte del gruppo Parnasi una promessa di realizzazione di un progetto di restyling per il municipio di Ostia.

Lanzalone, tra il gennaio e il febbraio del 2017, nelle vesti di consulente per gli M5S portò avanti, sul fronte del progetto stadio, una mediazione con l’amministrazione comunale e la Eurnova, la società di Parnasi, che acquistò i terreni dell’ippodromo di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura, dalla società Sais della famiglia Papalia. La mediazione ha portato ad una modifica del primo progetto con una riduzione delle cubature degli immobili “extra stadio” e la cancellazione delle due torri del grattacelo che sarebbero dovute sorgere in prossimità del’impianto.

Fondatore dello studio legale Lanzalone & partners, il manager – oltre all’incarico ai vertici della società – ha rivestito un ruolo chiave nella lunga e complessa trattativa di mediazione sull’impianto sportivo giallorosso a Tor di Valle: questione sulla quale i penstastellati duri e puri hanno espresso il proprio dissenso, al punto di arrivare alla rottura (dall’addio dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, alla fuoriuscita della consigliera comunale Cristina Grancio, passata al gruppo misto).

Prima della chiamata a Roma l’avvocato aveva lavorato a Livorno con la giunta grillina di Filippo Nogarin, dove si era occupato dell’azienda municipalizzata della nettezza urbana. Non solo. A inizio settembre era fianco a fianco al ministro del Lavoro e capo politico M5s Luigi Di Maio a Cernobbio al workshop Ambrosetti, dove si riunisce il gotha della finanza.