Stadio Roma. Ecco chi sono gli arrestati. Perquisizioni alla sede della società di Luca Parnasi

Agenpress – Nove le persone arrestati tra politici, consulenti e costruttori, e 27 indagati. Tutti si sono occupati in maniera diretta e indiretta della variante del primo progetto, quello a firma dell’assessore all’urbanistica della giunta Marino, Giovanni Caudo. In carcere sono finiti: Luca Parnasi, imprenditore e i suoi collaboratori Luca Caporilli, Simone Contasta, Naboor Zaffiri, Gianluca Talone e Gianluca Mangosi. Ai domiciliari Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio Regionale di Forza Italia, Michele Civita, ex assessore regionale del Pd, Luca Lanzalone, presidente Acea e consulente per M5S sullo stadio.

Sono in corso, intanto, perquisizioni dei carabinieri nella sede della società dell’imprenditore Luca Parnasi.

Proprio ieri era scaduto il termine per presentare le osservazioni al progetto e si era fissata la scadenza per le controdeduzioni per le quali è stato dato un tempo di 30 giorni. A metà luglio sarebbe prevista la delibera col progetto variato da inviare alla Regione Lazio per l’ok definitivo.