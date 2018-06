Stadio Roma. Sgarbi. Caro Totti avevo ragione io. Pentiti e Raggi si dimetta

Agenpress – “Scriverò una lettera a Totti, che si era messo contro di me, ricordandogli che lo avevo messo in guardia. Può occuparsi di calcio, come il campione che è, ma faceva bene a tenersi lontano da quella immondizia dove gli interessi materiali sono oltre qualsiasi interesse sportivo. Gli dirò caro Totti avevo ragione io, ti sei messo in una vicenda che oggi mostra un profilo penale piuttosto grave. Spero che questa vicenda porti alle dimissioni della Raggi, che ha sostenuto l’impresa stadio con tutto il suo cuore. Credo che con la bomba esplosi stamattina tramonti definitivamente l’ipotesi dello stadio a Tor di Valle. Le more del processo e tutto quello che è legato a questa fogna indurranno l’amministrazione a non mettersi in mezzo per riprendere un discorso che io credo fosse contaminato fin dall’origine. MI aspetto che l’indagine scopra cose ancora più gravi. E che Totti si penta”.

Lo ha detto Vittorio Sgarbi, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, dove ha parlato degli ultimi risvolti legati allo Stadio della Roma.

Sul Governo: “Di Maio è diventato un amico, voglio distruggere i grillini da dentro, per questo mi sto insidiando dentro al Movimento Cinque Stelle. Acquarius? Beh, il problema non investe l’Italia, ma l’Europa. Il problema non è il rapporto umano di Salvini con le persone in difficoltà, lui parla non come italiano, ma come europeo e come membro dell’Unione Europea ritiene che il tema investa qualunque altra nazione. Ha fatto benissimo, la sua azione corrisponde alla volontà di chiamare alla corresponsabilità tutta l’Europa. La prima frontiera per i profughi è anche Malta, la Spagna, non soltanto Lampedusa e la Sicilia. Macron? Non commento mai quello che fanno o dicono i francesi. Non mi interessa”.