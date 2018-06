Agcom: agevolazioni per 2,6 mln di famiglie

Agenpress. L’Agcom ha deciso di estendere le agevolazioni per le famiglie in condizioni economiche disagiate che intendono sottoscrivere contratti di telefonia, arrivando così a 2,6 milioni di nuclei familiari.

“Bene, ottima decisione aver esteso le agevolazioni alle famiglie in povertà relativa. Ora auspichiamo che tutte gli aventi diritto presentino subito domanda e che non succeda come per l’energia, dove molti nuclei non usufruiscono del bonus, pur avendone diritto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ questa l’occasione per legare tutti i bonus, gas, luce, acqua, telefonia e canone Rai, al database dell’Inps o comunque ad altri strumenti che consentano l’erogazione automatica delle agevolazioni, senza dover presentare apposita domanda. Altrimenti si rischia di sminuire questa importante decisione” conclude Dona.