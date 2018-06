Cazzola: “Contante? Io lo uso, ma Salvini ha torto. Nei paesi civili se uno paga con il contante lo prendono per mafioso”

Agenpress. Il Prof. Giuliano Cazzola, economista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Siamo fuori strada –ha affermato Cazzola-. Io uso il più possibile il contante, mi tengo lontano dal pagare col bancomat per piccole cifre, però se si vuole combattere l’evasione l’assegno, la carta di credito e il bancomat sono delle garanzie perché sono tracciabili.

L’evasione non è solo quella dei grandi capitali, è anche quella del bottegaio e del ristorante. Nei paesi civili se uno paga con il contante lo prendono per mafioso. Capisco sia difficile abituarsi soprattutto per gli anziani, ma credo che Salvini abbia torto, non è che si possa ridicolizzare tutto così”.