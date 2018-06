Corruzione. Cantone. E’ il male assoluto da combattere. Su appalti regole chiare, no a retromarcia

Agenpress – “Lasciatemi esprimere un profondo ringraziamento al Signor Presidente della Repubblica, che, con il suo autorevole magistero, non manca mai di indicare la corruzione come un male assoluto da combattere”.

Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente Anac, nel suo intervento per la Relaziona annuale.

Riguardo alla materia degli appalti, Cantone sottolinea che “ha certamente bisogno di scelte chiare da parte del nuovo legislatore” e “il rilancio del sistema dei lavori pubblici necessita non solo di regole semplici e comprensibili, ma anche stabili, per consentire alla burocrazia il tempo di digerirle per applicarle in modo corretto”.

Ma “una completa retromarcia rischierebbe di creare un’ulteriore fase di fibrillazione con una (nuova) crisi del settore dalla quale, sia pure a fatica, si sta lentamente uscendo”.

A poco più di due anni dall’emanazione del nuovo Codice appalti, ha spiegato Cantone, “non si va (ancora) nella direzione auspicata”.

” Su alcuni aspetti – ha detto – anche per non sempre giustificate critiche si è già fatta marcia indietro con il correttivo 2017; sono riapparse, per molti interventi, deroghe ad hoc e di recente alcuni hanno persino richiesto l’abrogazione del Codice, senza che nemmeno le più interessanti novità siano entrate in vigore”.?