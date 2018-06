Lombardi (M5S). A portare a Roma Lanzalone sono stati Di Maio, Bonafede e Fraccaro

Agenpress – “A portare Luca Lanzalone a Roma è stato il gruppo che si occupava degli enti locali”. A dirlo è Roberta Lombardi (M5S), in una intervista a Repubblica. L’accusa è chiaramente rivolta al vice premier Luigi Di Maio, al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, e al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Non ho mai chiesto e nemmeno ottenuto a mia insaputa favori dal costruttore Parnasi”.

Lanzalone è entrato in contatto con il gruppo che gestiva gli enti locali, da Livorno, dove ha lavorato bene per il risanamento dell’Aamps, fino a Roma, dove dopo il caso Marra fu messo a controllare tutto quello che Raggi aveva firmato nei mesi in cui lo aveva avuto come braccio destro”.

“Sono rimasta esterrefatta dalla notizia sia dell’arresto che dell’indagine su Ferrara. Mai avrei pensato che degli episodi del genere potessero riguardare il mio Movimento. La differenza tra noi e gli altri dev’essere nella reazione”.

“Mi auguro che la magistratura faccia celermente le sue indagini per la verità giudiziaria e che i 5 stelle individuino le responsabilità politiche e si faccia ammenda”. Lombardi assegna le responsabilità della vicenda a “chi ha portato Lanzalone a contatto con il Movimento, affidandogli incarichi delicati e facendolo diventare presidente di Acea”.