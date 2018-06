Markonet. Alla scoperta della sostenibilità- Consumatori protagonisti

Agenpress. I consumatori italiani leggono i bilanci di Sostenibilità delle Imprese? Li bocciano o li approvano? Li ritengono condivisibili, così come redatti oggi? Gli attribuiscono una utilità marginale o una efficacia rilevante al fine di un corretto rapporto di trasparenza con i cittadini? Sono considerati validi per una affermazione della cultura della Sostenibilità diffusa?

Questi e altri risultati della importante Ricerca Alla scoperta della sostenibilità- Consumatori protagonisti effettuata dalla MARKONET, Società specializzata in ricerche di mercato, e promossa dal Centro Studi Codacons –Comitas, verranno illustrati a Roma venerdì 15 giugno alle ore 11.00 presso lo Stadio di Domiziano a Piazza Navona.

La Ricerca, coordinata da Francesco Tamburella, sarà presentata ad una vasta platea di Imprese che hanno aderito all’incontro. Presenti oltre al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni e Invitalia Agenzia Nazionale Investimenti e Sviluppo di Impresa, le più importanti Imprese italiane dal settore energetico, Gse, Terna, Eni, Enel, Acea, a quello bancario e assicurativo, Unicredit, Banca San Paolo, Banca Fideuram, Banca Mediolanum, Ubi Banca, Assicurazioni Generali, Unipol Sai; innumerevoli le adesioni, da Atlantia, Cassa Depositi e Prestiti, Coni, Coldiretti, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Sisal, Poligrafico dello Stato, Novamont, Telecom Vodafone, alle grandi industrie come Barilla, Gucci.

Sei aziende in particolare, Eni, Banca Mediolanum, Mercedes Benz Italia, Sias Gruppo Gavio, Terna e Tetrapak presenteranno i loro case study elaborati con Markonet, per dimostrare come sia possibile comunicare la Sostenibilità in maniera efficace e renderla pienamente accessibile ai Consumatori.