Merlo sottosegretario, Mastrogiacomo (MAIE): “Dopo tanto lavoro una grande soddisfazione”

Agenpress. “Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutto il MAIE Europa, la grande soddisfazione e l’enorme gioia che ci dà la nomina a sottosegretario agli Esteri del nostro presidente, Sen. Ricardo Merlo”. A dichiararlo in una nota è Anna Mastrogiacomo, coordinatrice MAIE Europa.

“Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni, forte è stato l’impegno del MAIE nella difesa dei diritti degli italiani all’estero. In Europa, in particolare, con i nostri congressi e i nostri convegni, con il lavoro fatto a tappeto sul territorio, siamo riusciti a ottenere una fiducia sempre più ampia da parte dei cittadini ed è cresciuto il nostro network. Adesso, con il presidente Merlo sottosegretario agli Esteri, siamo pronti per fare il salto di qualità, anche in vista delle Europee 2019”.

“Conosco Ricardo Merlo e sono convinta che nel suo nuovo ruolo metterà tutta la sua esperienza, tutte le sue capacità, tutta la passione di cui è capace. Da un uomo che da una vita si spende a favore degli italiani nel mondo – conclude Mastrogiacomo – gli italiani nel mondo si aspettano tanto, so che le loro attese non resteranno deluse”.