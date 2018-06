Quantitative easing. Da ottobre la Bce taglierà a 15 mld lʼacquisto di bond. Invariati i tassi di interesse

Agenpress – La Banca centrale europea taglierà gli acquisti di titoli attraverso il Quantitative easing a 15 miliardi di euro al mese da ottobre a dicembre, per poi farli scendere a zero da gennaio in poi. Lo scrive l’Eurotower in una nota, aggiungendo che Francoforte intende continuare a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza ancora “a lungo dopo la fine degli acquisti netti”.

Allo stesso tempo la Bce continuerà a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario”.

La decisione, ha spiegato il governatore Mario Draghi nella consueta conferenza stampa, è arrivata dopo “un’attenta valutazione dei progressi fatti” la cui conclusione è che l’aggiustamento dell’inflazione verso l’obiettivo è “sostanziale”. Gli analisti avevano messo in conto che sarebbe potuta arrivare questa mossa, anche se per qualcuno era più probabile si scoprissero le carte a luglio. In ogni caso, la Bce dimostra di tirare dritto per la sua strada, indipendentemente dalle vicissitudini che hanno riguardato l’Italia e nelle ultime settimane sono tornate a scaldare lo spread. Il presidente ha rassicurato sul fatto che i reinvestimenti dei bond in scadenza acquistati con il Qe “continueranno a lungo”, dando così ancora liquidità al mercato. La Bce è poi “pronta a rivedere i propri strumenti di politica monetaria” se fosse necessario per assicurare il necessario livello di stimolo monetario. Per una ripresa sostenuta dell’inflazione, ha spiegato il governatore, serve ancora “un significativo stimolo monetario” e la decisione presa oggi sulla riduzione del Qe mantiene “un ampio grado” di accomodamento nella politica monetaria.

LA BCE ha lasciato i tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. La Bce ha però fatto una importante precisazione ulteriore, sottolineando che “continua ad aspettarsi che i tassi chiave resteranno agli attuali livelli almeno lungo tutta l’estate 2019 e in ogni caso tutto il tempo necessario per assicurare che lo sviluppo dell’inflazione resti allineato con le attuali aspettative di un sostanziale percorso di aggiustamento”.