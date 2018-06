Stadio Roma. Lanzalone si dimette da Acea. Di Maio. “Da noi chi sbaglia paga”

Agenpress – “L’avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA”. Così in una nota Acea comunica le dimissioni del presidente implicato nell’inchiesta sullo stadio della Roma e arrestato ieri. “Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 giugno 2018, assumerà le opportune determinazioni al riguardo”.

In mattinata Luigi Di Maio aveva invitato Lanzalone a dimettersi, perché “da noi chi sbaglia paga”. “Da noi nel M5S per reati così gravi non esiste la presunzione di innocenza” e quindi “Lanalone si deve dimettere”, ha ribadito Di Maio. “Ciò che è successo non solo mi addolora ma dimostra che non possiamo contare soltanto sulle persone”, ha sottolineato il ministro, spiegando poi che “tra i primi provvedimenti sull’ambito giustizia dobbiamo fare due cose subito: il daspo per i corrotti e gli agenti sotto copertura per i reati di corruzione”.