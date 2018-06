Editoria. Lele Mora nominato Direttore Editoriale Network Retewebitalia

Agenpress – In seguito ad un incontro tenutosi questa mattina a Milano, Lele Mora, manager, da oltre trenta anni, dei più noti artisti italiani dello spettacolo televisivo, ha accettato l’incarico di Presidente Onorario e Direttore Editoriale di retewebitalia.net (vedi link http://www.retewebitalia.net/board/) da Marcello Silvestri che ne è il Fondatore.

Retewebitalia.net è in assoluto il primo network italiano dei quotidiani online. Da oggi, Lele Mora, accogliendo l’incarico, entra, a pieno titolo, nell’area della comunicazione online, che si qualifica come l’editoria del futuro e dell’innovazione. Il Gruppo di cui Mora è divenuto Direttore Editoriale comprende attualmente più’ di 60 testate online, dislocate su tutto il territorio nazionale. Marcello Silvestri, in una nota, dichiara la sua soddisfazione per l’ingresso di Mora nella compagine organizzativa e dirigenziale di retewebitalia.net.

“Siamo lieti – sostiene Silvestri – che Lele Mora abbia accettato questo incarico. Mora è stato un protagonista di spicco del mondo dello spettacolo televisivo italiano, generatore di lavoro e di occupazione per i giovani, ai quali, anche attraverso retewebitalia.net , infonderà fiducia in merito alle opportunità che il nostro grande Paese può offrire loro mediante il web , veicolo eccellente per far conoscere il proprio talento e la propria passione, presupposto ineludibile per tradurli in lavoro ed intessere relazioni proficue e costruttive. Per tali motivi siamo convinti di poter contare sulla ben nota esperienza manageriale di Lele Mora, maturata nel campo della comunicazione, dell’editoria e nel sociale . Con Lui, ne sono certo, possiamo incentivare la crescita del nostro grande gruppo italiano di comunicazione online, già noto per essere un autorevole Media web che dà voce ai giovani ed alla cronaca quotidiana direttamente dal territorio. E’ indiscutibile che siamo stati i primi a voler generare un media communicator all’avanguardia . Con il supporto di Lele Mora saremo ancora più vicini alle persone, che possono così contattarlo e proporre i loro talenti e le loro idee ed avere, in tal modo, l’opportunità di divenire più visibili”.

Il Cofondatore di retewebitalia.net Biagio Maimone aggiunge: ” A partire dal prossimo autunno il nostro sito ufficiale cambierà veste e diventerà assolutamente competitivo, anche rispetto ai media mondiali. Stiamo lavorando per creare un contenitore mediatico di alta tecnologia, che veicolerà notizie locali, nazionali, europee e mondiali in tempo reale, sempre aggiornate direttamente dai quotidiani . Non siamo una testata, ma un grande media communicator , i cui protagonisti sono gli editori , i direttori e le redazioni di tutti i quotidiani consorziati, che ci forniscono le loro notizie per divulgarle a livello nazionale . Altri quotidiani online stanno aderendo al nostro gruppo e ci auguriamo di raggiungere, entro la fine dell’anno, la quota di 110 testate online , uno per provincia, che ci consentirà di porre in essere una comunicazione capillare di alta qualità informativa e socialmente utile”.