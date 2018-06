Governo: Marrocco (FI), reddito cittadinanza colpo di grazia per Neet

Agenpress – “Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l’Italia è lo Stato con la percentuale più alta di giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni che non sono né occupati né impegnati in un percorso di istruzione o formazione. Il reddito di cittadinanza sarebbe il colpo di grazia per i Neet italiani perché li asseconderebbe a continuare a non far niente potendo comunque contare su un sussidio statale”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco.

“L’Ufficio Statistico dell’Unione Europea – continua Marrocco – mette in chiaro la situazione drammatica in cui si trovano i giovani italiani. Del resto, lo scoraggiamento è comprensibile se poi le competenze e le capacità in Italia non vengono riconosciute nel mondo del lavoro che rimane tutt’altro che meritocratico. E la politica non dà certo il buon esempio ai nostri giovani, visto che si può diventare un super ministro di due dicasteri con tante deleghe ma con nessuna competenza, esperienza, istruzione. Il mio appello va ai giovani italiani: non fatevi ingannare dalla favola di “cenerentolo”, il sapere e l’umiltà sono le armi per farsi valere e per migliorarsi sempre di più”.