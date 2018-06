Greenpeace. 12 banche finanziano nuovi oleodotti in Canada. Fermiamole!

Agenpress – Ancora una volta, i petrolieri vogliono tapparci la bocca. Ma non resteremo in silenzio. E’ il grido di Greenpeace.



In Canada vogliono costruire una vera e propria “superstrada del petrolio”: chilometri e chilometri di tubi che attraverseranno il Paese per portare il petrolio delle sabbie bituminose dall’entroterra al mare e poter quindi essere esportato.



Un mega progetto petrolifero che può contare su un esercito di 12 banche pronte a finanziarlo: JP Morgan Chase, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, Bank of Tokyo Mitsubishi, BBVA, Credit Agricole, Mizuho, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion, e Wells Fargo. FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!

Ma chi paga per questo business? Il clima, i territori che verranno distrutti per costruire tubi chilometrici, comunità locali che vivranno con il costante rischio di perdite degli impianti e la fauna marina che sarà messa a rischio dal continuo passaggio delle navi.

Ogni giorno un numero imprecisato di petroliere trasporterà il greggio attraversando la tratta dal Mare di Stalish a sud di Vancouver dove vivono gli ultimi 76 esemplari della popolazione di orche meridionali, già a rischio di estinzione. Questo traffico per loro potrebbe essere fatale.

I petrolieri vogliono difendere solo i loro sporchi affari, noi vogliamo proteggere il mare, il clima il territorio e i suoi abitanti.

Ci sono infinite ragioni per opporsi a questo folle progetto.

Le perdite degli oleodotti sono un rischio concreto e si verificano con frequenza.

Basta pensare che l’oleodotto costruito recentemente in Dakota, negli USA, in pochi mesi è già stato soggetto a 4 diverse perdite.

Se questo nuovo oleodotto in Canada dovesse essere realizzato, in caso di perdite e sversamenti consistenti 17 milioni di persone rischierebbero di non avere accesso all’acqua potabile. Aiutaci a salvaguardare queste comunità e i loro territori da incidenti e sversamenti!